В Саратовской области вырастут штрафы за торговлю вейпами и сигаретами в неположенных местах

В Саратовской области ужесточат административные наказания за продажу электронных сигарет и торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в неположенных местах.

Новую редакцию законопроекта представил председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») на заседании профильного комитета.

«Для того чтобы не было желающих, которые хотели бы продавать электронные системы доставки никотина, решили пересмотреть размер административных штрафов», — заявил Антонов.

Согласно поправкам, штрафы вырастут до 40–50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300–400 тысяч рублей для юридических лиц. Дела об административных правонарушениях предлагается рассматривать мировым судьям.

Региональный закон, запрещающий торговлю электронными сигаретами и регулирующий оборот табачной продукции, вступит в силу с 1 марта 2027 года.