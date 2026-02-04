Работы на стройплощадки новой школы в Саратове не останавливаются даже в сильные морозы

Общественный наблюдатель Анастасия Морозова в рамках общественного контроля посетила стройплощадку и поделилась последними новостями о ходе работ.

Общественница напомнила, что уже вырыт котлован под здание, залиты бетонное основание и плита. Выполнены работы по бетонной подготовке и обустройству фундаментной плиты бассейна, а также завершена его гидроизоляция. Установлены первые блоки под стены бассейна.

Как отметила Анастасия Морозова, даже в такую холодную погоду стройка не останавливается. Рабочие расчищают стройплощадку от снега, чтобы не отставать от графика.

«Сейчас строители приступили к монтажу блоков для школы. Продолжается работа по армированию и бетонированию подпорных стенок, устройство буронабивных свай», — рассказала общественница, напомнив жителям о возможности задавать вопросы, касающиеся строительства объекта.

«Вместе мы сделаем этот проект открытым и качественным», — подытожила свой отчет о работах Морозова.

Напомним, строительство новой школы на 1100 мест в поселке Молодежный Ленинского района Саратова стартовали осенью прошлого года. Новое образовательное учреждение с бассейном и развитым спортивным ядром поможет решить проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.