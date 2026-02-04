На автовокзал Саратова ищут трезвую охрану за 3 млн

Саратовский автовокзал готов потратить 3,35 млн рублей на четырёхмесячную охрану.

АО «СарАвтовокзал» объявило электронный аукцион на выбор подрядчика для охраны автовокзала по адресу ул. Московская, 170 в Саратове.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить охрану объекта, выставив сотрудников на шести постах. График работы постов предусматривает дежурства продолжительностью от 14 до 24 часов в сутки. К персоналу выдвигаются требования о крепком телосложении и отсутствии склонности к употреблению алкоголя или наркотиков. В обязанности охраны будет входить проверка документов, поддержание порядка, пресечение правонарушений и блокировка доступа для нарушителей, в том числе лиц в состоянии опьянения.

Контракт планируется заключить на срок с 1 марта по 30 июня 2026 года. Приём заявок от участников завершился 4 февраля. Подведение итогов аукциона и определение победителя запланировано на 16 февраля.

Ольга Сергеева