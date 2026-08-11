Работы по расчистке 4,4 км русла Хопра в Балашове хотят продолжить уже в сентябре

В Балашове продолжат расчистку Хопра в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

В Саратовской области на расчистку русла реки Хопер в Балашове направят федеральные средства. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

Необходимость работ связана с жалобами местных жителей на сильное заиление, которое приводит к обмелению и зарастанию реки, нанося ущерб экологии. Обследование подтвердило наличие проблемы. Проект был скорректирован с целью увеличить глубину русла и предотвратить повторное зарастание.

Всего планируется расчистить 4,4 км русла. На данный момент обработано 1,7 км. В настоящее время идёт выбор подрядчика — контракт планируется заключить в сентябре.

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области ранее уже демонстрировало высокие результаты в рамках экологических нацпроектов: по итогам реализации предыдущего нацпроекта «Экология» регион вошёл в число лучших в Приволжском федеральном округе. В новом нацпроекте «Экологическое благополучие» область продолжит работу по трём направлениям, включая проект «Вода России», в рамках которого и ведётся расчистка водных объектов.

Николай Панков подчеркнул, что важно сохранить красоту Хопра, который является гордостью и достоянием региона. Депутат призвал жителей контролировать реализацию проекта.

Ольга Сергеева