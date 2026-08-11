Саратовцы снова жалуются на отсутствие бензина

Проблема обострилась в конце прошлой недели, топливо снова продают с ограничениями.

В Саратове и Энгельсе вновь возникли перебои с бензином. Жители сообщают в соцсетях, что с пятницы многие заправки стоят пустые, а там, где топливо есть, выстраиваются огромные очереди. «Езжу каждый день Саратов — Энгельс — Саратов — Поповка, заправки пустые. 95-й видела только на „Тореко“ по 118 рублей за литр», — поделилась горожанка в соцсети. Другие водители подтверждают: на Шехурдина, в Кировском и Ленинском районах пробки из желающих заправиться, в Энгельсе аналогичная ситуация на проспекте Строителей и Маяковского.

Проблема вернулась, несмотря на ранее введённые лимиты — сначала 30 литров в руки, затем 40. Люди просят власти обратить внимание на дефицит топлива.

Ольга Андреева