«Радар» сообщает: Массовая атака БПЛА ночью прошла волной по Саратовской области

Саратовская область в ночь и утром 7 октября подверглась массированной атаке беспилотников самолётного типа с Украины. Местные жители сообщали о звуках взрывов и пролёте БПЛА, мониторинговые ресурсы — о работе ПВО в регионе.

Дежурные расчёты ПВО Министерства обороны России пресекли очередную попытку киевских властей атаковать объекты в Поволжье. По данным мониторинговых ресурсов типа «Радар», в 0:46 ночи 7 октября зенитно-ракетные комплексы поразили цели в Саратовской области. Беспилотник перехватили и уничтожили на подлёте к областному центру — Саратову. В тот момент в городе прошёл сигнал тревоги.

Этому предшествовало обострение ситуации в воздушном пространстве региона. Ранее, в 0:23, в Саратове и Энгельсе, где размещена авиабаза стратегической Дальней авиации ВКС России, объявили воздушную тревогу и включили системы оповещения. Жителей попросили соблюдать осторожность и проследовать в укрытия.

Текущий случай в Поволжье — часть широкой ночной серии атак украинских дронов. Ранее мониторинговые каналы сообщали о перемещении группы из более чем 50 беспилотников через Белгородскую и Воронежскую области в направлении Липецкой, Тульской и Тамбовской областей. Многоуровневая система ПВО России продолжает нести непрерывное боевое дежурство, обеспечивая защиту воздушных границ государства.