«Рай под ногами матерей 2». Мусульмане оценили премьеру фильма

В Саратовской области стартовал показ сиквела кыргызстанского режиссера Руслана Акуна «Рай под ногами матерей 2″.

Премьера в России состоялась 5 февраля, и ленту уже увидели жители Озинского района в районном Доме культуры.

Перед показом, прошедшим в минувшую субботу, к собравшимся обратился имам Соборной мечети Озинок Саид-хазрат Каримов, отметив, что такие фильмы являются формой донесения благого до зрителя. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

И действительно, кинокартина затронула все самые глубокие чувства у тех, кто смог посмотреть продолжение истории Адила, главного героя фильма. Зрители, среди которых были преимущественно представители Ислама, не могли сдержать слез.

«Взгляд со стороны на чужие трудности, пусть и выраженные в фильме, помогает переосмыслить многое и задуматься о важных вещах. Потому что в погоне за мирским — работа, дела — мы иногда забываем об этом. О близких людях, которые рядом, о взаимопомощи, о взаимовыручке. Побольше бы таких фильмов, которые действительно воспитывают и взращивают в человеке духовное начало и благой нрав, пробуждают желание помочь ближнему, понимание и сочувствие», — обратила внимание в беседе с dumso.ru один из организаторов, активистка мечети Альфия Каримова.

Показ был организован мусульманской общиной Озинок совместно со специалистами отдела по делам кино управления культуры и кино местной администрации. Для зрителей он был бесплатным — билеты предоставлялись спонсорами. По окончании сеанса представители управления провели кинобеседу «Мама – слово дорогое» для гостей ДК.

Стоит отметить, что саратовцы также имеют возможность увидеть ленту, она идет на данный момент сразу в нескольких кинотеатрах города.

Напомним, первая часть сиквела «Рай под ногами матерей» демонстрировалась на экранах в Саратовской губернии в 2024 году. Тогда фильм вышел в прокат как в Саратове, так и в различных районах области, собрав самые теплые и душевные отзывы.

Подготовила Наталья Мерайеф