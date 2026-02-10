Команда ФТЛ из Саратова завоевала бронзу Межрегионального химического турнира

В Москве на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева прошёл заключительный этап 12-го Межрегионального химического турнира.

Как сообщает министерство образования Саратовской области, в финале приняли участие 40 команд школьников со всей России.

Наш регион традиционно представляла команда Физико-технического лицея «Дружки-пирожки». В течение нескольких недель ребята готовились к очным выступлениям: анализировали сложные исследовательские задачи, разрабатывали научные решения и оттачивали аргументацию. На турнире команды не только защищали собственные проекты, но и выступали в роли оппонентов и рецензентов для соперников, а их работы оценивало компетентное жюри, состоящее из экспертов в различных областях химии.

По итогам напряжённой интеллектуальной борьбы команда ФТЛ завоевала бронзовые награды турнира. В личном зачёте диплом третьей степени получил участник команды Михаил Романовский.

Подготовила Ольга Сергеева