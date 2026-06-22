Ракетная угроза отменена в Саратовской области через час

Режим ракетной опасности сохранялся на территории Саратовской области более часа.

Об отбое угрозы жителей региона оповестило МЧС России через свое приложение.

«Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области 22 июня 2026 года», — информируют в экстренных службах.

Ведомство уточняет, что саратовцы могут возвращаться к месту работы или проживания, при этом не забывая сохранять бдительность. А в случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Напомним, на территории Саратовской области сегодня днем объявили угрозу атаки БПЛА и ракетную опасность. Атаке высокоточными целями подверглась соседняя Воронежская область, где в результате удара пострадали три человека.

Ольга Сергеева