Саратовские аграрии представят достижения в День поля и сенажа

26 июня на площадке НИИ «Жигулевские сады» пройдет День поля и сенажа-2026.

Центральным событием станет крупнейший в Самарской области агрополигон, где на более чем 200 делянках продемонстрируют отечественные сорта пшеницы, подсолнечника и других культур. На событие ждут представителей и Саратовской области.

Участники смогут оценить их поведение в реальных условиях и стать свидетелями «честного тест-драйва» генетики и технологий защиты растений, что поможет найти решения для повышения маржинальности каждого гектара.

Деловая программа будет разделена на три направления: растениеводство, корма и зоотехнию, а также агротуризм, где обсудят развитие сельского туризма. Пройдут дискуссии о грантовой поддержке и кадровом обеспечении отрасли, а в секции PROКорма представят практики заготовки сенажа.

Гостей ждет демонстрация российской сельхозтехники, включая работу плугов, сеялок и агродронов. Организаторами выступает Агропромсоюз Поволжья, Урала и Сибири при поддержке регионального Минсельхозпрода. Регистрация здесь.

Ольга Сергеева