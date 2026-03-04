Ракетную опасность отменили в Саратовской области через 17 минут

В Саратовской области отменили сигнал ракетной тревоги.

ГУ МЧС по региону оповестило жителей об отмене режима «Ракетная опасность», который действовал на территории области в течение 17 минут. Гражданам разрешили покинуть укрытия и вернуться к обычному ритму жизни.

Тем временем режим повышенной готовности сохраняется в двух соседних регионах. Угроза с воздуха по-прежнему актуальна для Пензенской и Волгоградской областей — там продолжает действовать как ракетная, так и беспилотная опасность.

В связи с обстановкой аэропорты Саратова, Пензы и Волгограда временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Однако саратовский «Гагарин» быстро вернулся к обычному режиму работы после отмены плана «Ковёр».

