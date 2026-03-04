В Саратовской области за 100 тысяч забеременели 499 студенток

Студентки саратовских вузов и колледжей могут получить 100 тысяч рублей при беременности.

В Саратовской области упростили порядок получения единовременной выплаты для будущих мам, обучающихся очно. Теперь оформить пособие можно через портал «Госуслуги», тогда как раньше студенткам приходилось лично обращаться в МФЦ или органы соцзащиты.

Размер поддержки составляет 100 тысяч рублей. Как напомнил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, эта мера входит в число 15 региональных льгот, направленных на помощь семьям с детьми и матерям. Власти делают акцент на доступности процедуры: цифровизация процесса призвана сэкономить время женщин в положении.

По данным главы региона, только за прошлый год такую выплату получили 499 жительниц области, ожидающих ребенка.

Ольга Сергеева