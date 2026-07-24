Раненого бойца СВО отправили на вертолете из Саратова в клинику в Подмосковье

Раненого бойца из Горловки экстренно перевезли после лечения в Саратове в Подмосковье на вертолёте санавиации.

40-летний участник СВО проходил лечение в Саратовском военном госпитале, но его состояние осложнилось острым миокардитом и снижением насосной функции сердца. Мужчину перевели в областную клиническую больницу, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

Однако пациенту требовалась одновременная терапия сердечного заболевания и последствий тяжёлого ранения ноги. Для этого его направили в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского. Транспортировку осуществил вертолёт санавиации в сопровождении врача-анестезиолога и фельдшера.

Ольга Сергеева