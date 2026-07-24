В Саратове главе фирмы грозит 6 лет заключения за неуплату налогов на 73 млн рублей

Завершено расследование дела директора фирмы, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2020 по 2023 годы руководитель коммерческой организации вносил в налоговые декларации ложные сведения. В отчётах по НДС он указывал необоснованные вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль — расходы по фиктивным сделкам с четырьмя компаниями. В результате бюджет недополучил свыше 73 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД региона. Директору инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ольга Сергеева