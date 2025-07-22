Расим Кузяхметов: Готовимся к передвижной международной выставке «Мир Корана»

Готовимся к проведению интерактивной передвижной международной выставки «Мир Корана», которая, иншаАллах, откроется в Саратове в сентября 2025 года.

Уникальное культурное мероприятие будет организовано при содействии Духовного управления мусульман Российской Федерации и Министерства вакуфов и исламских дел Государства Катар.

В рамках подготовки к этому событию 20 июля с рабочим визитом нас посетили зампред ДУМ РФ по культуре Ренат Абянов и заместитель руководителя Департамента культуры ДУМ РФ Ильшат Салахутдинов.

Экспозиция будет рассчитана на широкую аудиторию и направлена на развитие межкультурного диалога и просвещения.