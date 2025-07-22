Роман Бусаргин высказался об оборудовании пляжей в районах

В районах Саратовской области необходимо оборудовать как можно больше мест для купания, если для этого есть техническая возможность. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин.

На сегодняшний день купание официально разрешено на 38 пляжах в различных районах. Большая часть из них расположена в Саратове и Энгельсе. При этом есть муниципалитеты, где оборудованные места отдыха у воды отсутствуют.

«Прошу всех представить планы по формированию мест для купания в районах, в которых нет оборудованных мест. Это не требует больших затрат. Было бы желание. А эта позиция, что нет места для купания, и я не несу за это ответственности, она априори неправильная», — отметил губернатор, обращаясь к главам районов.

При этом Роман Бусаргин подчеркнул, что в первую очередь необходимо оборудовать те места, где люди привыкли отдыхать. По словам губернатора, во время визитов в районы жители часто задают вопросы, касающиеся отсутствия официальных мест для купания.

«Вы запрещаете купаться. Хотя есть пруды, ещё какие-то водоемы, и люди там так или иначе купаются, нарушая запрет. Людям надо предоставить возможность отдыхать, проводить время с детьми в безопасных местах. Тогда они не будут рваться на места, которые не оборудованы для этих мероприятий», — резюмировал глава региона.