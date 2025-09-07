Расим Кузяхметов: Ислам против насилия и террора

4 сентября 2025 года принял участие в Форуме «Антитеррор», приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Выступая перед студентами средних специальных учебных заведений области, я обратил внимание учащихся на то, что терроризм является антигуманным явлением в любом обществе и не может быть оправдан ни одним традиционным религиозным учением.

К сожалению, на протяжении десятилетий мировые средства массовой информации воспитали целое поколение людей, у которых Ислам ассоциируется с терроризмом, что является ложным представлением об этой религии. Исламские первоисточники — Коран и Сунна — говорят о недопустимости жестокости и насилия и, более того, указывают на неприкосновенность человеческой жизни и ее высокую ценность.

Призвал студентов всегда проверять полученную информацию и размышлять над ней, чтобы не впасть в заблуждение. В наше время, когда в интернете мы все чаще сталкиваемся с большим числом фейков, нацеленных на разжигание межнациональной вражды, это особенно актуально.

Нужно помнить, что Россия богата и сильна наличием различных народов и конфессий, представители которых на протяжении веков вместе жили и защищали общую Родину, поэтому важно сохранять и укреплять это единство во благо сильного будущего нашей страны.

Благодарю за организацию и проведение данного форума министерство внутренней политики и общественных отношений области, Саратовский государственный юридический институт и Саратовский военный институт Росгвардии, в частности, его начальника, Героя России Александра Белоглазова, за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.