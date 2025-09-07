Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Музей Славы Могилевщины.

Музей был официально открыт президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в июле 2025 года рядом с мемориальным комплексом «Буйничское поле». Экспозиция создавалась при поддержке Союзного государства Беларуси и России. Создание музея — это завершение концепции мемориального комплекса «Буйничское поле» и отражение великого подвига народа, героизма и мужества защитников в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вместе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко также оставили запись в Книге почетных гостей Музея.

«В Музее Славы Могилевщины бережно хранят правду о подвиге героев Великой Отечественной войны. Россия и Беларусь вместе выступают за сохранение и защиту общей исторической памяти и никому не позволят ее переписывать», — отметили они в записи, выразив благодарность руководству музея и организаторам экспозиции.