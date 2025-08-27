Расим Кузяхметов: Как жениться или выйти замуж по нормам ислама и не развестись?

Провели семинар на важную и актуальную тему.

Его организатором выступили свадебное агентство «Никах студия» и благотворительный фонд «Юмарт» при ДУМСО.

Спикером встречи стал приглашённый нами эксперт по семейным отношениям с 15-летним стажем, автор курсов «Никах на всю жизнь» и «Счастливая семейная жизнь — это реальность», исламский богослов, семейный медиатор и консультант Наиль-хазрат Губайдуллин.

Он рассказал молодежи, как противоположным полам знакомиться, не нарушая исламских норм, как общаться до женитьбы, чтобы лучше узнать человека, какие внутренние страхи нужно преодолеть и, самое главное, как действовать, чтобы начать путь к семейной жизни.

Семинар очень живой, интересный и, думаю, был полезным для его участников. Благодарю нашего гостя за выступление, за ценные наставления и интерактивное общение.

Отмечу, что данное мероприятие прошло в рамках нашей многолетней комплексной работы по воспитанию молодежи и сохранению традиционных семейных ценностей.