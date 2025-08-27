18-летний саратовец угнал автомобиль для поездки на день рождения

В Заводском районе Саратова задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в угоне автомобиля ВАЗ-21070. Инцидент произошел в ночь на 23 августа — злоумышленник угнал незапертую машину, припаркованную во дворе одного из домов.

Через несколько часов автомобиль был обнаружен в поселке Калашниково. Подозреваемый, ранее не судимый, пояснил следствию, что совершил кражу для «эффектной» поездки с девушкой в день ее рождения.

Угнанный автомобиль возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.