Расим Кузяхметов: Люблю приезжать в соборную мечеть Хвалынска

Люблю приезжать в соборную мечеть города Хвалынск. Получаю в ней особое вдохновение и необычное чувство духовного комфорта.

Приятные эмоции каждый раз добавляет и имам Шавкят-хазрат Батаршин, который всегда встречает тепло и с братским радушием. Во вторник, 29 июля, по пути вновь заехал сюда, чтобы совершить намаз.

Первая деревянная мечеть в Хвалынске была построена в начале XIX века, а в 1906 году в ней случился пожар. Новая каменная мечеть, которую мы видим сегодня, была построена уже через семь лет — в 1913 году. Однако в 1928 году она была закрыта и лишь в 1995 году возвращена мусульманской общине. С 2001 года здесь вновь начал звучать азан.

Сегодня в нашей области это единственная мечеть, которая имеет официальный статус памятника архитектуры.