В Саратове создадут новый научно-исследовательский институт по изучению ИИ

В Саратовском государственном медуниверситете планируют открыть новый научный институт, посвященный биоцифровым системам здоровья.

Как сообщает издание «МК в Саратове» со ссылкой на пресс-службу университета, в учреждении будут трудиться биофизики и врачи, совместно разрабатывающие инновационные технологии для анализа медицинской информации и диагностики.

Одним из ключевых подразделений станет лаборатория искусственного интеллекта. Основная задача специалистов – не только генерировать идеи, но и внедрять цифровые решения в реальную клиническую практику.