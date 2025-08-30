Расим Кузяхметов: Наступил месяц Рабиуль-Авваль

Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракятуху!

В жизни каждого человека есть те, кто является для нас примером и духовным ориентиром: наши родители, наставники, учителя. Мы благодарны им за заботу и мудрость, но, увы, всё в этом мире тленно. Время неумолимо движется вперёд, и однажды мы лишаемся этой земной опоры.

Но есть тот, чей светлый образ не меркнет и не угасает с течением веков. Тот, кто навсегда останется главным маяком и центральным носителем нашей любви, к чьему совершенному примеру устремлены наши души и разумы. Это наш любимый Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

Его непревзойдённый нрав, его учение и пример защищены Всевышним. До окончания этого мира и до наступления Дня расчёта Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, будет эталоном человечности, источником мудрости и ориентиром для всех людей и для каждого из нас в отдельности. Познание его жизни и следование его заветам — это путь к истинному счастью, путь к благу в этом мире и в будущем.

Наступивший месяц Рабиуль-Авваль, месяц рождения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, — это особое время, когда мы отвлекаемся от будничной суеты и обращаем свои взоры к его благословенному образу и к его истории. В эти дни мы с особым усердием стремимся воплотить заветы Посланника Аллаха и следовать его наставлениям.

Чем глубже мы постигаем необъятные смыслы Пророческой миссии, тем яснее нам открываются новые горизонты в понимании самих себя и нашего места в этом мире. Это наполняет наши сердца безграничной любовью к Посланнику Аллаха и благодарностью ко Всевышнему, направившего Пророка как милость для миров.

В текущие благословенные дни Рабиуль-Авваль я от всего сердца разделяю со всеми чувство радости и духовного подъёма и призываю посвятить наше время изучению жизни Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Пусть чтение салаватов, познание его сиры и воплощение его благородной Сунны станут нашим главным стремлением в этом месяце и всегда.

Да одарит нас Всевышний Аллах благом и да поможет в том, чтобы Рабиуль-Авваль стал для нас всех временем обновления веры, укрепления любви к Пророку и увеличения наших благих дел! Амин!