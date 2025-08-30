В Энгельсе запустили не работавший несколько лет фонтан на Ломоносова

В Энгельсе после реконструкции заработал фонтан в сквере на улице Ломоносова.

Объект, несколько лет находившийся в законсервированном состоянии, был восстановлен по поручению главы района Максима Леонова, — сообщили в местной администрации.

Специалисты муниципального учреждения «Городское хозяйство» провели комплексный ремонт: заменили насосное оборудование на современное и энергоэффективное, восстановили герметичность чаши и отремонтировали внутренние системы.

Теперь фонтан полностью функционален и стал новой точкой притяжения для жителей.