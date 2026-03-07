Расим Кузяхметов: О нравственности

Нравственность — одна из важных духовных основ верующего человека. Об этом я рассказал на встрече с мусульманами в Соборной мечети города Маркса 4 марта 2026 года.

В своей лекции отметил, что пророк Мухаммад ﷺ обладал наилучшими нравственными качествами — был благочестивым, добрым, отзывчивым, проявлял эмпатию к людям, помогал тем, кто находился в трудной жизненной ситуации, заботился о природе и т.д. Своим примером и множеством наставлений он регулярно призывал окружающих быть такими же, ведь нрав человека влияет на его духовную связь со Всевышним.

В одном из хадисов Посланника Аллаха ﷺ говорится:

«Лучшими из числа верующих являются те, у кого лучший нрав (наилучшие нравственные характеристики; воспитанность)» [Ибн Маджа].

После лекции я ответил на вопросы прихожан, а затем мы совершили коллективный вечерний Магриб-намаз и приступили к совместному ифтару, организованному местными мусульманами.