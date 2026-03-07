В Энгельсе ветераны СВО поздравили с 8 Марта родных защитников Отечества

Региональные активисты Ассоциации ветеранов специальной военной операции совместно с сотрудниками библиотеки № 2 города Энгельса организовали особую праздничную встречу.

Мероприятие было посвящено самым близким людям участников СВО — матерям, женам, дочерям и вдовам военнослужащих.

В теплой и душевной обстановке для женщин был организован праздничный концерт и чаепитие к 8 Марта. Кульминацией вечера стала встреча за круглым столом, где за чашкой чая гости смогли поделиться историями, найти поддержку и просто отвлечься от повседневных забот.

Ярким подарком для собравшихся стало выступление талантливых артистов. Победитель известных телевизионных конкурсов Даниил Журавлёв подарил зрителям свое творчество, а действующий военный ветеран Александр Телегин своим проникновенным вокалом вызвал у присутствующих слёзы радости и гордости.

Праздничное мероприятие объединило родных бойцов, напомнив о важности единства и ценности семейных уз в любое время, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Подготовила Ольга Сергеева