Расим Кузяхметов: О причинах демографического кризиса

30 октября 2025 года выступил на расширенном рабочем совещании в Саратовской областной Думе. Тема заседания была посвящена демографической ситуации в нашем регионе и поиску новых решений в этом вопросе.

В своём выступлении отметил, что демографический кризис связан не столько с проблемами экономики, сколько, в первую очередь, с упадком духовности, отдалением от традиционных ценностей и снижением доверия друг к другу в обществе. Основа устойчивой демографии лежит в нравственности, крепкой семье, доброжелательных отношениях между людьми.

Призвал участников заседания сообща работать над решением данных задач, так как в этом есть ответственность каждого из нас.