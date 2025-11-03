Из-за угрозы БПЛА ночью саратовцы слышали сирены, аэропорт закрывали

В ночное время 3 ноября на территории Саратова и области вновь была зафиксирована угрозa применения беспилотников.

Сообщение о возможной опасности, поступившее от Министерства обороны, распространил губернатор Роман Бусаргин около трех часов ночи. Он отметил, что в зонах потенциальной угрозы может быть активирована система оповещения, а все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Жители Саратова и Энгельса сообщали о звуках сирен и голосовых предупреждениях, призывахaх держаться подальше от окон. Многие получили SMS-оповещения от системы РСЧС.

В связи с происходящим с часу ночи до 7:41 утра был приостановлен прием и вылет рейсов из международного аэропорта «Гагарин». Ограничения сняли по указанию Росавиации.

Напомним, что в регионе действует законодательная норма, запрещающая распространение неподтвержденных данных, включая фото и видео, о последствиях применения дронов. Нарушителям-гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а компаниям — до 100 тысяч рублей.

Наталья Мерайеф