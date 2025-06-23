Расим Кузяхметов: Передали детям школы-интерната продукты питания

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Новости Саратова
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20 июня 2025 года представители нашего благотворительного фонда «Юмарт» посетили школу-интернат № 5 города Саратова.

Для детей в рамках празднования Курбан-байрама передали мясо говядины и коробки с печеньем.