Саратовцам рассказали о льготном образовательном кредите

Если не получилось поступить на бюджет, можно взять льготный образовательный кредит под 3%.

Он доступен законным представителям или самом студенту с 14 лет. Залог и поручители не нужны. Об этом напоминают Госуслуги.

Летом 2025 года кредит можно оформить на обучение по любой специальности. У вуза должна быть государственная аккредитация.

На Госуслугах заработал сервис для поступления в вуз онлайн. Он подходит и для платного обучения.

С 1 сентября 2025 года льготный образовательный кредит будет доступен только при поступлении на приоритетные для экономики направления. Например, педагогические, медицинские, инженерно-технические. Их перечень будет утвержден и опубликован.

Условия образовательного кредита

Сумма — стоимость обучения по договору, но не более 12 прожиточных минимумов в год.

Ставка — 3% на весь срок обучения. Разницу между льготной и обычной ставкой банку компенсирует государство.

Срок — до 15 лет, не считая льготного периода.

Во время учебы и еще 9 месяцев нужно платить только часть начисленных процентов:

— 40% — в первый год

— 60% — во второй

— 100% — начиная с третьего

Потом основной долг и оставшуюся часть процентов.

Где оформить

Кредит можно оформить в банках, которые участвуют в программе. Информацию можно уточнить на сайтах кредитных организаций. Обращайте внимание, что это должен быть именно льготный образовательный кредит по государственной программе. У него фиксированная ставка — 3%, а условия утверждены правительством.

Банк будет вносить платежи за каждый семестр или год — по условиям договора с вузом.

Пример расчета

Стоимость обучения за 4 года — 1 000 000 ₽. Это 250 000 ₽ за год, или 125 000 ₽ за семестр. Банк вносит платежи по семестрам.

1 семестр

Долг: 125 000 ₽

Платеж: 125 000 ₽ × 3% × 40% : 12 месяцев = 125 ₽ в месяц

2 семестр

Долг: 125 000 ₽ + 125 000 ₽ за прошлый семестр = 250 000 ₽

Вы платите: 250 000 ₽ × 3 % × 40% : 12 месяцев = 250 ₽ в месяц

3 семестр

Долг: 375 000 ₽

Вы платите: 375 000 ₽ × 3% × 60% : 12 месяцев = 562,5 ₽ в месяц

Далее

4 семестр — 750 ₽ в месяц

5 семестр — 1562,5 ₽ в месяц

6 семестр — 1875 ₽ в месяц

7 семестр — 2187,5 ₽ в месяц

8 семестр и 9 месяцев после — 2500 ₽ в месяц

После льготного периода

Ежемесячный платеж зависит от срока кредита. Долг можно погасить досрочно.