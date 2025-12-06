Расим Кузяхметов: Подвели итоги работы ДУМСО за год

2 декабря в Красном Куте провели выездное заседание Президума Духовного управления мусульман Саратовской области.

Были подведены итоги работы за 2025 год, а также мы обозначили цели и планы на грядущий 2026 год. Среди них — проведение мероприятий, приуроченных к Году единства народов России, и расширение взаимодействия с органами власти, общественными организациями и другими религиозными конфессиями в области укрепления взаимопонимания и согласия в обществе.

Мы определили направления деятельности комиссии по образованию ДУМСО, изучили вопросы, касающиеся ремонта мусульманских религиозных сооружений и методологии расчета времени намазов. Отдельный блок беседы посвятили предстоящим в 2026 году юбилеям сразу нескольких мечетей в области. Основные торжества состоятся в Саратове, где Соборная мечеть отмечает свое 190-летие.

На повестке дня также значилась подготовка к приближающемуся в середине текущего месяца региональному молодежному форуму, инициатором которого выступает наше Духовное управление.