Саратовским водителям инспекторы раздадут домики-брелоки

Автомобилистам хотят напомнить, что их ждут родные.

Министерство дорожного хозяйства и Госавтоинспекция Саратовской области провели совместную акцию «Тебя ждут дома». Её цель — напомнить водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Активисты молодёжного движения «Парус. Первые» из Энгельсского района изготовили 100 деревянных брелоков в виде домиков. Эти сувениры будут раздаваться водителям в качестве символичного напоминания о том, что их безопасность на дороге — это залог возвращения домой к близким.

Через акцию организаторы призывают автолюбителей не нарушать ПДД и не создавать аварийные ситуации.

Ольга Сергеева