Расим Кузяхметов: Проявления нетерпимости не должны иметь место в нашей стране

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Дорогие братья и сестры независимо от национальностей и вероисповеданий!

С глубокой болью и огорчением мы узнали о нападении на женщину, одеяние которой соответствует традиционному мусульманскому образу. По предварительной и пока не подтверждённой информации нападение могло быть совершено по причине нетерпимости религиозного и национального характера в силу возможного психического заболевания преступника. Пострадавшая госпитализирована, она проявила гражданскую храбрость и примерную стойкость. Преступник арестован.

В первую очередь обращаемся к пострадавшей и её семье со словами поддержки и с готовностью оказать любую помощь. Да облегчит Вашу боль Всевышний. Мы молимся о Вашем скорейшем выздоровлении. Да ниспошлет Вам Аллах полное исцеление и душевный покой.

Преступления против любых невинных людей независимо от вероисповедания и национальностей вызывают у всех справедливый гнев. Проявления нетерпимости не должны иметь место в нашей стране, где веками единой нацией живут представители множества народов и разных религий. В такие сложные моменты важно проявлять выдержку, благоразумие и доверие друг к другу.

В подобных ситуациях не следует забывать, что справедливость – не равно месть, а разум противоположен гневу. Ислам призывает к справедливости, но категорически запрещает самосудные реакции и произвол.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть к вам отдельных людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности» (Коран, 5:8)

В периоды, когда от всех нас требуется единство и взаимная поддержка нельзя поддаваться на возможные провокации. Сейчас реакцией людей могут пытаться манипулировать, направляя одни группы общества против других. Мы неоднократно видели, как такое происходит. Анонимно могут быть распространены самые разные призывы, направленные на развитие общественного конфликта.

Мы же руководствуемся призывом Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который учил нас лучшим качествам, даже в самых тяжелых обстоятельствах:

«Сильный не тот, кто побеждает в борьбе, сильный тот, кто сдерживает свой гнев», «Облегчайте, но не усложняйте» (Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим).

Вместе с вышесказанным нет сомнения в справедливом и законном воздаянии за совершённое преступление, дабы подобное не повторялось в будущем. Для этого существуют органы безопасности и внутренних дел, юристы. Эта ситуация, а также любые другие преступления против невинных людей, не оставались и не останутся без внимания тех, кто призван для этого профессиональным и общественным долгом.

Хочется обратиться к жителям Саратова и Саратовской области:

Оказывайте помощь. В данной ситуации безвинно пострадавшей женщине и в других ситуациях тем, кто в ней нуждается.

Проявляйте выдержку и благоразумие. Не позволяйте гневу ослеплять вас.

Не поддавайтесь на провокации, цель которых – разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь.

Способствуйте миру и согласию, противодействуйте нетерпимости добрым словом и благим делом.

Обращайтесь к закону как к инструменту достижения справедливости.

Усильте свои мольбы, прося у Всевышнего о благе для нас и нашей страны.

Пусть Аллах примет наши молитвы и направит всех на путь мира и справедливости!

Амин.