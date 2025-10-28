Подросток пытался убить женщину-мусульманку в центре Саратова

В Саратове задержан 17-летний подросток по подозрению в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером в субботу 25 октября на проспекте Столыпина он нанес удар ножом в спину шедшей впереди него 35-летней женщине у дома на ул. Вольская.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Наталья Трошина, реализовать преступный умысел полностью не удалось благодаря сопротивлению потерпевшей. Пострадавшая была госпитализирована с ножевым ранением, ей оказана медицинская помощь.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщает ТГ-канал «Саратов 360°», молодой человек, якобы из-за национальной неприязни, ударил девушку-мусульманку ножом.

«На место приезжала скорая помощь и увезла девушку в больницу», — уточнил паблик, обнародовавший видео, предположительно, с телефона преступника. На нем видно, как женщина в платке идет одна по проспекту с телефоном в руке буквально за несколько секунд до нападения.

UPD

По данным интернет-издания «Новости Саратова», нападавший имеет психическое заболевание. Он задержан.

Наталья Мерайеф