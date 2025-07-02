Расим Кузяхметов: Вручил дипломы выпускникам саратовского медресе

В саратовском медресе «Шейх Саид» состоялась очередная церемония вручения дипломов. 27 июня 2025 года выпускники получили квалификацию имам хатыйба и преподавателя основ Ислама.

Поздравил их с этим радостным событием, призвал реализовывать полученные знания на практике, приносить пользу обществу, продолжать учиться и развивать себя.

Наше медресе уже в течение двадцать лет ведет просветительскую работу и успешно готовит кадры для исламских религиозных организаций Духовного управления мусульман Саратовской области. Благодарю педколлектив за их важную и ответственную работу.