«Единая Россия» согласовала кандидатов на довыборы в пяти муниципальных образованиях

В региональном исполкоме «Единой России» состоялся президиум регионального политсовета партии.

Его провел губернатор, секретарь регионального отделения Роман Бусаргин.

Решением президиума согласованы кандидатуры для выдвижения кандидатами на дополнительных выборах в местные Советы депутатов:

Симковского Олега Владимировича – для выдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Аткарск по одномандатному избирательному округу № 3

– для выдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Аткарск по одномандатному избирательному округу № 3 Букесова Вячеслава Валерьевича — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Аткарск по одномандатному избирательному округу № 4

— для выдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Аткарск по одномандатному избирательному округу № 4 Чернышова Сергея Васильевича — для выдвижения кандидатом в депутаты Краснокутского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №17

— для выдвижения кандидатом в депутаты Краснокутского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №17 Долгова Станислава Геннадьевича — для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 Комиссарову Марию Александровну — для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 Мирнову Ларису Сергеевну — для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты сельского Совета Краснознаменского муниципального образования Самойловского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 Денисову Инну Евгеньевну — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 Иванова Андрея Евгеньевича — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 Лаврухину Екатерину Евгеньевну — для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1

— для выдвижения кандидатом в депутаты Совета Мечётненского муниципального образования Советского муниципального района по многомандатному избирательному округу № 1 участника СВО Еременко Василия Александровича — для выдвижения кандидатом в депутаты в Энгельсский городской Совет депутатов по одномандатному избирательному округу № 21

«Представительные органы на местах должны формировать люди, которые знают проблематику своих территорий и готовы предложить свои идеи по их развитию. Такой позиции придерживается президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» при согласовании кандидатов на выборы. Сегодня были выбраны представители разных направлений деятельности — от сельского хозяйства до социальной сферы. В Энгельсском районе на довыборах от партии будет избираться участник СВО. У наших бойцов есть огромное желание и стремление трудиться на благо Родины, они как никто другой включены в вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, поддержкой ветеранов боевых действий и их близких», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии Роман Бусаргин.

Также решением президиума Софья Кирюшкина назначена исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» в Кировском районе Саратова.

На территории региона продолжится реализация федерального партийного проекта «Предпринимательство». Региональным координатором партпроекта назначен председатель ТПП Саратовской области Илья Бутко.