Расим Кузяхметов: Закят

2 января 2026 года в благословенный Пятничный день провел Джума намаз в мечети поселка имени Карла Маркса в Энгельсском районе.

Хутбу посвятил одному из пяти столпов ислама — Закяту.

Согласно Корану (Сура 9, аят 60), каждый состоятельный мусульманин обязан ежегодно выплачивать Закят со своего имущества в пользу определённых нуждающихся категорий людей или направлять эти средства на поддержку исламских проектов. Важно помнить, что Закят это не добровольная милостыня, а обязательная выплата, установленная Всевышним Аллахом.

Этот столп ислама также обязателен для верующего, как совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан и паломничество в священную Мекку.

Отмечу, 2026 год Духовное управление мусульман Саратовской области объявило Годом Закята. В мечетях нашего региона будут проводиться хутбы, различные встречи и просветительские мероприятия на эту тему, ин ша Аллах.