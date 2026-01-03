Утром в Аткарске пожилой водитель «Волги» почувствовал себя плохо и умер за рулём

В Аткарске сегодня, 3 января, произошло смертельное ДТП с участием пенсионера.

Об этом сообщила Госавтоинспекция Саратовской области.

Около 11:40 утра на улице Телефонной, у дома № 1, 68-летний водитель автомобиля «Волга» (ГАЗ-3110) не справился с управлением, и машина съехала с дороги. По предварительной версии, причиной инцидента стало внезапное ухудшение самочувствия мужчины за рулём.

Водитель скончался на месте. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева