Расписание саратовских электричек поменяют в сентябре из-за ремонта путей

Из-за работ по капитальному ремонту путей в Саратовской области изменяется расписание пригородных поездов.

Так, с 1 сентября изменяется расписание:

— № 6517 сообщением Александров Гай-Саратов-1 отправление со ст. Александров Гай в 4:44 с отклонением от расписания +10 минут, далее по маршруту следования и прибытие на ст. Саратов-1 в 9:56 с отклонением от расписания +10 минут (без увеличения времени в пути);

1, 3, 5 и 7 сентября изменяется расписание:

— № 6003 сообщением Саратов-1-Тарханы отправление со ст. Саратов-1 в 9:15 с отклонением от расписания -5 минут, далее по маршруту следования и прибытие на ст. Тарханы в 10:17 с отклонением от расписания 5 минут (без увеличения времени в пути).

Кроме того, в связи с ремонтными работами, сокращаются маршруты следования пригородных поездов:

2 и 4 сентября:

— № 6556 будет следовать сообщением Аткарск-Лысые Горы (вместо Аткарск-Калининск) отправлением со ст. Аткарск в 12:00, прибытием на ст. Лысые Горы в 13:20 согласно действующего расписания;

— № 6555 будет следовать сообщением Лысые Горы-Аткарск (вместо Калининск-Аткарск) отправлением со ст. Лысые Горы в 16:20, прибытием на ст. Аткарск в 17:41 согласно действующего расписания.

На время проведения работ будут организованы перевозки пассажиров автотранспортом на участке «Лысые Горы-Калининск-Лысые Горы».