На улицах Саратова готовятся к осеннему сезону

Коммунальные службы города проводят комплекс мероприятий по подготовке к осеннему сезону.

Работы включают уборку проезжих частей и пешеходных зон, мойку остановочных павильонов, покос травы, обрезку зелёных насаждений и сбор случайного мусора.

Особое внимание уделяется приведению в порядок территорий возле социальных объектов, учебных заведений и остановок общественного транспорта. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Горожане отмечают улучшение санитарного состояния улиц и общественных пространств. Администрация напоминает о возможности сообщать о проблемных участках по телефону горячей линии для оперативного реагирования.