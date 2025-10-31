Расширен перечень специальностей для выплаты молодым заводчанам региона

На заседании профильного комитета депутаты облдумы рассмотрели законопроект, расширяющий перечень специальностей, обеспечивающих молодым заводчанам право на единовременную выплату.

К пяти профессиям планируется добавить ещё две. Это слесари механосборочных работ и операторы станков с ЧПУ. Они смогут претендовать на единовременную выплату 200 тысяч рублей.

Об этом в своем ТГ-канале рассказал спикер заксобрания Алексей Антонов.

— Закон, в который предлагаются поправки, безусловно, способствует укреплению кадрового потенциала промышленности. Более того, является образцом для многих регионов Приволжского федерального округа, его берут на вооружение как действенную меру. Здесь хочу особо отметить рациональный подход Правительства области, губернатора Романа Бусаргина, инициировавшего поправки. Принципиально важно, что после предусмотренного переходного периода на выплату смогут претендовать работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этим мы поможем обеспечению госзаказов, которые нужны для обороноспособности нашей страны. Особенно сейчас, в период специальной военной операции, — написал Антонов. — С начала действия закона выплату уже получили 358 специалистов. Поддержка помогает привлечь выпускников на предприятия региона, даёт результат. И она, безусловно, продолжит работать. Будем её совершенствовать.

