Только два красивых числа осталось у саратовских пар для свадьбы в декабре 2025 года

У саратовских молодоженов осталось лишь два шанса в 2025 году сыграть свадьбу в символичную дату.

По информации областного управления ЗАГС, у пар, планирующих вступить в брак в 2025 году, осталось всего две возможности выбрать для регистрации особую, легко запоминающуюся календарную дату. Оба этих дня приходятся на декабрь. Как показывает практика, такие символичные числа традиционно пользуются огромной популярностью среди будущих супругов.

Статистика наглядно подтверждает востребованность красивых дат. Например, в последнюю субботу октября — 25.10.25 — свои отношения в регионе официально оформили свыше 200 пар. Аналогично высокий интерес ожидается 12 декабря 2025 года (12.12.25), где комбинация цифр также образует гармоничную последовательность, привлекательную для создания семьи.

Еще одним заметным днем в расписании станет 20 декабря 2025 года (20.12.25). Сотрудники органов ЗАГС советуют парам, которые хотели бы зарегистрировать брак в эти особенные числа, заблаговременно подавать заявления, поскольку именно на такие даты наблюдается максимальный наплыв желающих.

Ольга Сергеева