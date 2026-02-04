Разбившихся в ДТП подростков доставили в Саратов на вертолете санавиации

Вертолёт санавиации доставил в Саратов двух несовершеннолетних, пострадавших в результате аварии в Балаковском районе.

Медики областной детской больницы выполнили данный вылет 2 февраля, который стал первым для них в 2026 году.

По предварительным данным, у 13-летнего и 16-летнего подростков зафиксированы переломы конечностей и рёбер, а также сотрясение мозга. Одному из пострадавших дополнительно потребовалась помощь челюстно-лицевого хирурга.

После транспортировки вертолётом состояние обоих пациентов врачи оценивают как стабильное. В настоящее время дети проходят необходимое обследование и лечение.

Напомним, авария с трагическими последствиями произошла 1 февраля. В столкновении автомобилей Haval Jolion и «ВАЗ-2114» один подросток погиб, ещё пятеро, включая доставленных санавиацией, получили ранения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ольга Сергеева