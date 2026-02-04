Аэропорт «Гагарин» в Саратове ограничил работу

В аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на полёты.

Сегодня утром, 4 февраля, в аэропорту «Гагарин» в Саратове объявлены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Соответствующее уведомление было опубликовано в 9:18 по местному времени.

Как сообщается в заявлении Росавиации, данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам, планирующим вылет, заранее проверять статус и актуальное время своего рейса. Актуальную информацию можно уточнить на официальном сайте аэропорта или связавшись напрямую со своей авиакомпанией.

Алиса Эай