Разведение осетра и раков: под Саратовом продают право аренды пруда за 3,3 млн рублей

В Татищевском районе Саратовской области выставлено на торги право аренды на земельный участок площадью 21,6 гектара (216 соток), расположенный вблизи села Идолга.

В состав лота входят лесной массив и пруд.

Территория уже благоустроена: проведен капитальный ремонт плотины, лесные насаждения расчищены, установлено пять беседок для отдыха. Водоем зарыблен — здесь обитают осетр, веслонос, карп, форель и раки. По информации продавца, уже через год осетровые породы и веслонос могут начать давать черную икру.

Стартовая цена права аренды составляет 3,3 миллиона рублей. Контактный телефон для получения дополнительных сведений указан в сообщении.

Ольга Сергеева