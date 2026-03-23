В Саратове и Пензе неделю ищут двух 14-летних девочек

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске двух 14-летних подростков — Дарьи Яниной и Александры Сидоренко.

Девочки пропали в Саратове и Пензе, их местонахождение остается неизвестным с 19 марта.

Приметы Дарьи Яниной: рост 168 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза серо-зеленые, стрижка «рваная». На нижней губе — пирсинг. В день исчезновения была одета в черную куртку, белую кофту, серые брюки и сапоги.

Приметы Александры Сидоренко: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые, стрижка с прямой челкой. На ней была короткая коричневая куртка, брюки в коричнево-белую клетку, розовая футболка и светло-коричневые сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочек или видел их после 19 марта, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ольга Сергеева