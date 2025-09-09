Развитие партнерства: депутат Калинин встретился с руководством ВЦНСП

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провёл рабочую встречу с руководителем Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александром Моором.

В ходе встречи Вячеслав Калинин и Александр Моор обсудили направления дальнейшего сотрудничества, основанные на соглашении о партнерстве, подписанном в рамках V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

Медиахолдинги «Наша Версия» и «Ветеранские вести» выступят информационными партнерами III Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий, а также будут освещать ряд других значимых проектов ВЦНСП, обеспечивая широкую информационную поддержку инициатив центра.

«Взаимодействие «Нашей Версии» и «Ветеранских вестей» с ВЦНСП способствует эффективному информированию профессионального сообщества и популяризации ключевых отраслевых событий», — подчеркнул Вячеслав Калинин.