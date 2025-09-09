На озеленение Саратова выделили два миллиона

Городская служба благоустройства Саратова объявила аукцион на закупку и посадку декоративных деревьев на общую сумму около 2 миллионов рублей.

В рамках проекта планируется приобрести 31 саженец ценных пород деревьев для озеленения Заводского района.

В перечень растений вошли 10 саженцев виргинской черемухи сорта «Шуберт», 10 декоративных яблонь «Рудольф» и 11 серебристых кленов «Пирамидале». Все деревья высотой от 2,5 до 4 метров должны быть доставлены с соблюдением специальных условий: кроны требуется защищать мешковиной или брезентом от пересыхания.

Контракт включает не только поставку, но и профессиональную посадку с заменой до половины грунта на растительный с внесением удобрений, а также установку опорных кольев для подвязки саженцев. Все работы должны быть завершены до 15 октября.