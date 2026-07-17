RBE Group намерена купить убыточный Балаковский молочный комбинат

Балаковский молочный комбинат, который три года балансирует на грани банкротства, может обрести нового хозяина.

Как стало известно «Коммерсанту», оператор корпоративного питания RBE Group рассматривает покупку предприятия с оценочной стоимостью 175 миллионов рублей.

Сумма сделки выглядит привлекательной, но актив, судя по документам, серьезно обременен. В 2025 году убыток комбината достиг 269,9 млн рублей — это больше, чем потенциальная цена покупки. Рентабельность всей молочной отрасли за последний год упала вдвое, и БМК оказался заложником системных проблем.

Однако для RBE Group сделка может быть стратегически оправданной: собственное производство молочной продукции улучшит экономику группы, а сам комбинат уже давно является поставщиком для компании, поясняет источник издания.

История предприятия в последние годы напоминает мыльную оперу. Местные власти пытались реанимировать бизнес, но безуспешно. В 2023 году 50% акций заполучил депутат областной думы Гагик Киракосян, который руководит дорожно-строительной компанией «Автотрасса». Однако чуда не случилось — в сентябре прошлого года парламентарий вышел из числа совладельцев, а весь бизнес перешел в залог RBE Group.

Примечательно, что руководство БМК перестало сдавать квартальные отчеты в районную администрацию и правительство региона — тревожный сигнал, который остался без внимания. На фоне финансового шторма комбинат превратился в пассив, который либо спасут, либо спишут.

Сейчас все зависит от того, решится ли RBE Group на сделку, которая может стать либо точкой восстановления, либо финальной главой в истории Балаковского молочного комбината.

Ольга Сергеева