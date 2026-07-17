В правительство Саратовской области поступило 82 жалобы на продажу алкоголя

Саратовцы завалили правительство жалобами на «Пивной стандарт».

Региональное министерство экономического развития подвело антиалкогольные итоги полугодия. С января по июль в ведомство поступило 82 обращения от местных жителей — показатель практически идентичен прошлогоднему. Однако жалобы стали острее.

Основной удар общественного негодования пришелся на сеть «Пивной стандарт», а эпицентрами нарушений названы Саратов и Энгельс. Граждане жалуются на два ключевых греха торговцев: незаконный сбыт спиртного в ночное время и систематическое нарушение порядка прямо у дверей магазинов. В ответ на это бизнесу направлено около сотни предостережений.

Однако главное изменение — в методах борьбы. Ведомство резко активизировало взаимодействие с полицией: число совместных рейдов выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Первый замминистра Олег Савенков подчеркнул, что свою роль сыграла и гражданская сознательность: «Люди стали чаще сообщать о фактах незаконной продажи, и мы отрабатываем каждый сигнал. Наша цель — чтобы ни одна ночная сделка с бутылкой не осталась безнаказанной».

В планах ведомства — нарастить количество контрольных закупок и ужесточить совместную работу с правоохранителями. Судя по тону чиновников, расслабляться нарушителям не дадут.

Ольга Сергеева